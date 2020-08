Extra politietoezicht bij terugkeer naar school SRB

28 augustus 2020

17u10 0 Brussel De lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) verscherpt haar toezicht naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar, aanstaande dinsdag. Dat meldt de politiezone vrijdag. Samen met de stadswachten van de drie gemeenten wordt er extra gecontroleerd in de omgeving van de scholen, zowel op de naleving van de verkeersregels als op de naleving van de coronamaatregelen.

“Het nieuwe schooljaar gaat van start in ongewone omstandigheden wegens de coronasituatie in ons land”, zegt commissaris Gabriele Evangelisti. “De scholen van Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst bereiden zich voor op deze bijzondere heropstart. Ook de politiezone Zuid zal de komende weken samen met de stadswachten van de 3 gemeenten uitdrukkelijk aanwezig zijn en extra toezicht houden in de schoolomgevingen.”

Wijkpolitie en stadswacht

De wijkpolitie besteedt voornamelijk aandacht aan verkeersveiligheid en meer bepaald de veiligheid van de voetgangers en fietsers. “Er zal nauw toegekeken worden op het respecteren van de toegelaten snelheid evenals op onvoorzichtig rijgedrag en parkeeroverlast aan de schoolpoorten. Op gevaarlijke plaatsen komen er ook nog flitscontroles. De stadswachten zullen op hun beurt instaan voor het veilig oversteken van kinderen en ouders.”

“Het naleven van de COVID-19-maatregelen zal ook een aandachtspunt zijn voor de politie en de stadswachten”, aldus de commissaris. “De focus wordt hier voornamelijk gelegd op de sensibilisering van de schoolgaande jeugd en de ouders.