Extra plaats in zomerschool voor anderstalige nieuwkomers JCV

06 juli 2020

10u51 0 Brussel De capaciteit voor De Brusselse zomerschool voor anderstalige nieuwkomers gaat omhoog van 60 naar 108 plaatsen. Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn vanaf vandaag opnieuw welkom in de school die nu de naam ‘Talen-t-Boost’ draagt.

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert al meer dan 15 jaar een zomerschool voor anderstalige nieuwkomers van 6 tot 12 jaar. Maandag ging de nieuwe editie van start op Campus Comenius in Koekelberg en worden er tegelijkertijd 48 extra plaatsen voorzien. ‘Talen-t-Boost’ loopt gedurende vier weken en daarbij kunnen kinderen en jongeren hun talenten ontdekken in een taalrijke omgeving. Dit jaar werkt het OCB bijvoorbeeld intensief samen met Jeugd en Muziek Brussel. Zij gaan talig met de kinderen aan de slag via kunst, yoga en dans.

De kinderen worden na de zomer niet losgelaten. Doorheen het schooljaar worden ‘terugkommomenten’ georganiseerd waarbij ze opnieuw worden samengebracht voor talige ontmoetingen met spel en uitstappen. “Om in te spelen op de hoge noden op het vlak van taalstimulering Nederlands komen dit jaar niet alleen anderstalige nieuwkomers in aanmerking voor Talen-t-Boost, maar alle kinderen die extra taalstimuleringskansen kunnen gebruiken”, zegt Minister Sven Gatz (Open VLD), in het VGC-college bevoegd voor Nederlandstalig Onderwijs en Scholenbouw.