Extra middelen om daklozen een huis te bieden: “De mensen moeten een klik maken, en dan tijd krijgen” JCV

20 december 2019

17u06 0 Brussel Het Brussels Gewest investeert vanaf volgend jaar 14,8 miljoen euro extra om dak- en thuislozen toch aan een onderkomen te helpen. De capaciteit van ‘Housing First’, dat daklozen letterlijk een dak boven hun hoofd biedt, gaat daarmee van een honderdtal naar meer dan 400 woningen. Een van de vele extra maatregelen om dakloosheid te bestrijden. “Je geeft mensen zo hun waardigheid en sociale rechten terug, en onderzoek wijst uit dat het werkt.”

‘Housing First’ heeft nu al een honderdvijftigtal mensen van de straat geholpen en het project boekt goede resultaten. Een van de mensen die daar het best over kan getuigen is Samata Borzi. Nu is ze begeleidster bij de vzw Santé Mentale et Exclusion Sociale (SMES), maar zelf leefde ze een tiental jaar op straat. “Had ‘Housing First’ toen bestaan, dan was het voor mij makkelijker geweest om van straat te raken”, zegt ze. “Ik was verslaafd aan drugs en was mezelf aan het vernietigen.”

Als begeleidster en als schrijfster pende ze haar ervaringen op straat neer in een boek. Zo kon Borzi aan een tweede leven beginnen. “Dat helpt me nu ook met mijn werk”, zegt ze. “Ik weet wat de mensen meemaken en ik ken het netwerk van binnen en van buiten. Binnen onze ploeg hebben we zowel dokters, psychologen, sociaal werkers... Iedereen heeft zijn eigen profiel en zo helpen we elk op onze manier. In feite draaien we hier alles om, met ‘Housing First’. In plaats van eerst een drugsverslaving van een dakloze aan te pakken, geven we hem of haar eerst onderdak en beginnen we dan met intensieve begeleiding. Zodra de mensen een klik maken, geeft dat heel veel energie om de situatie aan te pakken. Maar soms hebben ze daar heel veel tijd voor nodig.””

Groei

‘Housing First’ staat als project voor een grote groei. Met het extra geld van het Brussels Gewest zal de capaciteit verviervoudigen. “Wat is de simpelste manier om iemand van straat te halen? Hen een woning geven”, zegt Muriel Allart, coördinatrice bij SMES, een van de vier vzw’s waarop ‘Housing First’ werkt. “Mensen hebben zo een woonplaats en kunnen hun domicilie hier vestigen. Zo krijgen ze hun sociale rechten terug. Ze krijgen een huurcontract en betalen de huur zelf. Dat doet al heel veel voor hun eigenwaarde. Wij richten ons vooral op mensen die al minstens twee jaar op straat leven en in een heel kwetsbare situatie zitten.”

‘Housing First’ boekt in ieder geval succes, want 90 procent van de begeleide daklozen blijft volgens Allart van de straat. Het is daarom dat het kan rekenen op een stevige geldinjectie van het Brussels Gewest. Vanaf volgend jaar gaat er 14,8 miljoen euro extra naar het daklozenbeleid. “We veranderen het geweer van schouder”, zegt bevoegd minister Alain Maron (Ecolo). “Eerst en vooral geven we extra geld, wat niet makkelijk was in deze tijden. Maar daarnaast zullen we minder inzetten op noodopvang en meer op echte oplossingen inzetten. Niet alleen via ‘Housing First’, maar ook door maatregelen te nemen dat mensen minder makkelijk uit hun woning worden gezet.”