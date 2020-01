Extinction Rebellion verstoort Autosalon: al zeker 185 actievoerders opgepakt HLA en Robby Dierickx Birgit Herteleer

18 januari 2020

13u43

Bron: VTM Nieuws 194 Brussel Extinction Rebellion voert vandaag een grote protestactie op de voorlaatste - en drukste - dag van het Autosalon in Brussel. De actievoerders verstoren het salon met leuzes en ketenen zich vast aan auto’s. Sommigen schreven ook met lippenstift boodschappen op de autoruiten en besmeurden zelfs wagens met nepbloed. De politie heeft inmiddels al 185 actievoerders opgepakt.

Actievoerders van de internationale klimaatbeweging Extinction Rebellion lopen op het autosalon ‘verkleed’ als wagen, met daarop de slogan: “De waarheid is: dit is de enige niet-vervuilende wagen hier”. Verschillende leden gingen al actie voeren aan de stand van Volvo en ook bij Tesla en Land Rover was er onrust. Daar kropen actievoerders in wagens en ketenden ze zich vast aan het stuur. Bij Peugeot werden er zelfs enkele wagens beklad met vals bloed. De politie moest tussenkomen en heeft al zeker 185 actievoerders opgepakt.

Mobiele wanden

Om 15 uur was er een actie aan de stand van Shell. Één van de activisten overgoot zich met nepbloed en riep “Shell kills”. Nadien legde hij zich neer voor de stand.

Als er een actie plaatsvindt, proberen bewakingsagenten die met mobiele wanden af te schermen. Maar dat trekt soms nog meer aandacht.

Op Parking C worden er ook valse parkeerboetes onder de ruiten van de wagens gestoken met daarop een anti-autoboodschap.

Om 16 uur vond de grote slotactie aan de in- en uitgang plaats. Tientallen activisten lieten zich op de grond vallen, maar werden meteen door de ordetroepen naar buiten gedragen. Onder hen ook heel wat tieners.

De groep wil dat het “bedrieglijke beeld dat de auto-industrie van zichzelf schetst” dringend verandert. “De automobielsector heeft in het verleden al meermaals gelogen over de ecologische impact van hun producten, zoals bij ‘dieselgate’, en ze blijven liegen”, zegt Extinction Rebellion. “De sector stelt zogezegd oplossingen voor de klimaatproblematiek voor, maar parallel met het promoten van zero-emissievoertuigen verkopen ze steeds méér en zwaardere SUV’s.”

De woordvoerder van Extinction Rebellion, Sébastien Hendrickx, lichtte vanmiddag de actie toe in het VTM Nieuws: “Als wij actievoeren, worden wij dikwijls snel weggevoerd. Vastlijmen belet dat. Op die manier willen wij ruimte claimen om onze boodschap, die niet genoeg gehoord wordt, over te brengen.” Volgens de woordvoerder is het niet de bedoeling om blijvende schade aan te richten, maar eventuele kleine schade die toch zou aangericht worden “staat helemaal niet in proportie met de schade die de auto-industrie wereldwijd toebrengt.”