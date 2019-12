Extinction Rebellion plant vrijdag actie op Brusselse Grote Markt, N-VA vreest voor rellen of paniek SVM

16 december 2019

20u25

Bron: Belga 10 Brussel De radicale klimaatactiegroep Extinction Rebellion plant op vrijdagavond 20 december een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid op de Grote Markt in Brussel. N-VA-politicus Mathias Vanden Borre vreest voor eventuele rellen of paniek, de stad Brussel houdt de optie tot overleg open.

Het raadslid vroeg tijdens de gemeenteraad of er al op voorhand maatregelen genomen zouden worden. Burgemeester Philippe Close was afwezig, dus antwoordde schepen Ans Persoons in zijn plaats.

“De Grote Markt is nog altijd een neutrale zone waar niet geprotesteerd mag worden”, klonk het. “Op dit moment is het nog te vroeg om er iets over te zeggen. We laten alle kansen open om tijdens een overleg tot een gezamenlijke oplossing te komen, net zoals we dat doen voor de 1.000 andere betogingen die jaarlijks op ons grondgebied plaatsvinden.”

Over verdere operationele details, zoals het preventief fouilleren, wordt geen commentaar gegeven. "Afhankelijk van het overleg en het verloop van de actie zal de opdracht gegeven worden aan de politie om passend op te treden", aldus Persoons.

De leden van Extinction Rebellion willen vrijdag om 20.08 uur -na het lichtspektakel op de Grote Markt- een "tweede verklaring van de opstand" luidop voorlezen. Volgens de klimaatactiegroep staat het al vast dat hun actie verboden wordt en dus blijven ze hun aanhangers oproepen om zo incognito mogelijk deel te nemen.