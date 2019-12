Extinction Rebellion dient klacht in tegen politie en burgemeester Close na aanhoudingen Black Friday SHVM

19 december 2019

11u07 1 Brussel Twaalf leden van de radicale klimaatgroep Extinction Rebellion dienen vandaag klacht in tegen de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en tegen Brussels burgemeester Philippe Close (PS). Aanleiding hiervoor zijn de 22 administratieve aanhoudingen die zich in de nacht van 28 op 29 november voordeden. Daarbij moesten 21 leden een nacht in de cel doorbrengen omdat ze die nacht een affiche-actie voorbereidden tegen Black Friday.

De leden van de radicale klimaatactiegroep werden eind november omstreeks 23 uur in het centrum van de hoofdstad aangehouden ten gevolge van een controle. “Ze waren in het bezit van materiaal waaruit we konden opmaken, dat ze iets van plan waren. Het gaat onder andere om verfborstels, verfspuitbussen, lijm, affiches , spandoeken gericht tegen Black Friday. Op de vlaggen en affiches stond het logo van Extinction Rebellion”, vertelt woordvoerster van de Brusselse politie Ilse Van de keere.

Volgens de klimaatgroep is Black Friday ‘een symbool voor de massaconsumptie en is de koopjesdag een voedingsbodem zijn voor de vernietiging van onze planeet’.

Klacht

De politie hield de actievoerders bijgevolg aan en liet hen een nacht in de cel doorbrengen. Omdat deze gebeurtenis volgens de groep onterecht en onacceptabel is, dienen enkele leden vandaag, 19 december, een klacht in tegen de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene.“We vinden dat we ten onrechte gearresteerd zijn”, zegt Hilde, lid van XR. “Die nacht zijn we samengekomen met een aantal mensen in een café om een aantal dingen te bespreken, en binnen het half uur na het buitenkomen werd ieder van ons gearresteerd. We hebben een hele nacht in de cel doorgebracht zonder reden, want wij hebben op dat moment geen enkel feit gepleegd.”

“Het is niet zo dat we verwachten dat er iets voortkomt uit de klacht”, meent Hilde. “De bedoeling is om duidelijk te maken dat we dit niet aanvaarden. Het gaat hier om een arbitraire opsluiting van mensen en ik zou graag vernemen wàt ze ons verwijten. We willen niet dat onze maatschappij naar dergelijk systeem evolueert.”

Ook zal er klacht worden ingediend tegen burgemeester Philippe Close (PS). “We hebben niets tegen de burgemeester als persoon, maar hij is wel het hoofd van de politie, dus kunnen we niet anders”, zegt Boris Libois van XR.

Stad Brussel

Om 12.30 uur zullen zo’n twaalf leden zich naar het justitiepaleis begeven om er klacht in te dienen bij de rechtbank van eerste aanleg. Volgens een spreekbuis van de groep speelt XR met de gedachte om bovendien een klacht in te dienen tegen de stad Brussel om naar eigen zeggen het politiegeweld dat eerder werd gebruikt aan te klagen.

Burgemeester Close wenst zich momenteel te onthouden van enige commentaar. De politiezone is momenteel nog niet beschikbaar voor reactie.