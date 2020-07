Expo Keith Haring in Bozar breekt bezoekersrecord JCV

22 juli 2020

13u01 0 Brussel Ondanks de coronacrisis mag de retrospectieve rond de Amerikaanse kunstenaar en activist Keith Haring zich de meest bezochte expo ooit in Bozar noemen. De tentoonstelling lokte in totaal 180.000 bezoekers.

De expo rond Haring gaat daarmee voorbij de tentoonstellingen rond Michaël Borremans (144.000 bezoekers) en Frida Kahlo (118.000 bezoekers). Bozar had voor de expo tijdens de laatste dagen al de bezoekersuren uitgebreid om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de expo te bezoeken. De allerlaatste dag van de tentoonstelling dinsdag verliep extra feestelijk. De jonge acrobaten van Circus Zonder Handen gaven demonstraties parkour.

Dat de expo zo veel bezoekers trok is opvallend. Tijdens de lockdown moest Bozar immers wekenlang de deuren sluiten. Ook nu is slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd toegelaten in de zalen. “Keith Haring was een stem van een hele generatie”, zegt Paul Dujardin, CEO en Artistiek Directeur. “Nu worden wij geconfronteerd met dezelfde vragen die hij 30 jaar geleden al stelde. Zijn visuele kracht en de relevantie van zijn sociale boodschappen bleken sterker dan ooit, ook in tijden van crisis. Hij was zijn tijd ver vooruit.”

De expo toonde in totaal 85 werken van Keith Haring. Die trad in de jaren ’80 op de voorgrond in de New Yorkse kunstscene. Met zijn direct herkenbare stijl speelde hij een erg belangrijke rol in de tegencultuur. Haring is vooral beroemd om zijn iconische motieven: blaffende honden, kruipende baby’s en vliegende schotels. Hij wilde ‘publieke kunst’ maken, die hij verspreidde via zijn Pop Shop, de media, de metro en de openbare stedelijke ruimte. Daarnaast trad hij ook op als activist, onder meer om mensen meer bewust te maken van aids. Haring stierf in 1990 aan de gevolgen van de ziekte. Hij was tijdens zijn leven ook al een een LGTB-boegbeeld.