Expedition Swim gaat dit weekend toch nog door in Ter Kamerenbos SZM

14 augustus 2019

18u08 0 Brussel Expedition Swim gaat een tweede poging doen om een zwemtest te organiseren in Ter Kamerenbos. De eerst keer werd deze geannuleerd door de slechte waterkwaliteit tijdens de hittegolf.

Dit weekend organiseert Pool is Cool hun laatste zwemtest van het jaar. In de zomer hadden ze drie weekends gepland om te zien of zwemmen in openlucht in Brussel mogelijk zou zijn. De eerste testweekend in Ter Kamerenbos zou plaatsvinden op 27 en 28 juli, maar die werd afgelast omdat er door de hittegolf een te hoge concentratie E.coli-bacteriën aanwezig waren, die buikvliesontstekingen kunnen veroorzaken.

Expedition Swim had toen wel een nieuwe datum beloofd. Vandaag werd er uiteindelijk meegedeeld dat de zwemtest in Ter Kamerenbos dit weekend zou plaatsvinden. Voor ze dit aankondigden wouden ze zeker zijn van hun stuk en in een Facebookbericht delen ze mee dat de laatste metingen van de waterkwaliteit goed zijn.

Ook de zwemtest in de Koninklijke Visserij in Watermaal-Bosvoorde werd geannuleerd. Daarvoor voorziet de organisatie geen nieuwe datum.

Meer over Ter Kamerenbos