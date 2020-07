Exhibitionist opgepakt en alweer vrijgelaten Wouter Hertogs

14 juli 2020

16u41 0 Brussel De lokale politie van de zone Marlow (Ukkel/Oudergem/Watermaal-Bosvoorde) heeft zondag een 47-jarige man uit Vorst opgepakt die verdacht wordt van een reeks feiten van exhibitionisme en aanranding van de eerbaarheid. Het gaat om een man die al gekend was omwille van psychiatrische problemen. Hij werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden, zo meldt het Brusselse parket.

Een inwoner van Watermaal-Bosvoorde verwittigde zondag de politie toen hij de man kruiste. De buurtbewoner herkende de veertiger omdat hij hem op 17 juni al betrapt had toen de veertiger zich naakt had vertoond in de onmiddellijke nabijheid van een kind.

Dezelfde veertiger voldeed ook aan de beschrijving van de dader van een ander zedenfeit, dat op 20 juni had plaatsgevonden op de Waversesteenweg in Oudergem. Toen had een man een vrouw betast terwijl hij zichzelf bevredigde. Het slachtoffer van die feiten herkende de veertiger nadien op foto.

De recherche van de politie Marlow gaat nu na of de veertiger ook in aanmerking komt voor een reeks andere zedenfeiten die in de loop van de maanden april, mei en juni plaatsvonden in Oudergem en Watermaal-Bosvoorde.