Exhibitionist achtervolgt vrouw in Elsene: “Ik draaide me om en zag dat hij aan het masturberen was.” SHVM

13 november 2019

08u37 0 Elsene Een jonge vrouw is naar eigen zeggen in de nacht van 11 op 12 november lastiggevallen door een exhibitionist in Elsene, vlakbij Flagey. De politie is een onderzoek gestart.

“Ik was in de Lesbroussartstraat aan het wandelen”, begint de vrouw. “Op een gegeven moment draaide ik me om en zag ik plots een man die zich aan het masturberen was, en dat op een agressieve manier. Hij heeft me nog zo’n tien meter achtervolgd en stapte vervolgens de andere richting uit. Ik zag hem nog een jas nemen. Enkele minuten later werd ik opnieuw achtervolgd. Deze keer door een man op een scooter. Hij vluchtte enkele ogenblikken later richting Flagey wanneer hij door had dat ik met de politie aan het bellen was.”

Volledig naakt

“Om 04.15 uur kregen we een oproep binnen van een dame die meldde dat ze achtervolgd werd door een man die volledig naakt was”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van De Keere. “Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan, maar de persoon was op dat moment al vertrokken. Onze agenten hebben nog een tijdje naar de man gezocht in de buurt, maar hebben hem niet gevonden.” De politie onderzoekt momenteel de zaak en bekijkt of er eventuele camerabeelden zijn.

Volgens het strafwetboek kan de man een gevangenisstraf krijgen van acht dagen tot een jaar en riskeert de dader een geldboete die kan oplopen tot vijfhonderd euro.