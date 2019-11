Exclusieve loopwedstrijd voor dames in Vijverpark JCV

17 november 2019

13u01 0 Brussel In Anderlecht stond zondagmorgen de Ladies Run op het programma: een loopevenement exclusief voor dames.

De Ladies Run in Anderlecht was de laatste manche in de NN Woman Race, waarvan de opbrengst naar de strijd tegen borstkanker gaat. Deelneemsters konden kiezen tussen een parcours van 3, 6 of 9 kilometer en er was ook een wedestrijd voor kinderen.

Het is al de tweede keer dat Anderlecht de Ladies Run organiseerde. “Dit keer ging om een andere race, met een bijna volledig groen parcours met 3 prachtige routes, waarbij deelnemers de Luizenmolen, de Hall of Fame en de omgeving kunnen ontdekken door te wandelen, te joggen of te lopen op sneakers of zelfs naaldhakken”, zegt schepen van Sport Julien Milquet (CDH)