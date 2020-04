Ex-Vlaams parlementslid Christian Van Eyken op 5 juni voor hof van beroep voor moord- en oplichtingszaak Wouter Hertogs

30 april 2020

16u31 0 Brussel Het proces in beroep tegen ex-Vlaams parlementslid Christian Van Eyken (UF) voor valsheid in geschrifte en oplichting zal ingeleid worden op 5 juni, samen met de moordzaak waarin de man betrokken is.

Van Eyken was in eerste aanleg schuldig bevonden in de zaak, net als zijn partner Sylvia B., maar de rechter sprak de opschorting uit. Van Eyken wordt ervan verdacht dat hij het diploma van Sylvia B. heeft vervalst, zijn vroegere parlementaire medewerkster. Door het diploma streek ze een hoger loon op. In eerste aanleg verklaarde Sylvia B. dat zij het diploma had vervalst. Van Eyken betwistte dat hij had geholpen. Toch werden ze allebei schuldig verklaard, ook al schortte de rechter de uitspraak van veroordeling op. Beiden tekenden beroep aan hiertegen. Het dossier was voorzien voor vandaag maar werd uitgesteld naar 5 juni. Daar zal het samen met het bekendste dossier tegen de twee behandeld worden, de moord op Marc Dellea, de ex van B.

De feiten van valsheid in geschrifte en oplichting kwamen immers aan het licht in het onderzoek naar de moord. Sylvia B. was ten tijde van de moord, in juli 2014, parlementair medewerkster en maîtresse van Van Eyken. Ze hebben de moord altijd ontkend. De correctionele rechtbank in Brussel veroordeelde het koppel tot 23 jaar cel voor de moord op Marc Dellea. Tegen beide vonnissen werd beroep aangetekend. Ze zullen nu samen behandeld worden. Op 5 juni wordt de datum van de behandeling vastgelegd. Waarschijnlijk wordt ze pas dit najaar of zelf in het voorjaar van 2021 ook effectief behandeld.