Ex-kapitein van Cercle Brugge, Benjamin Lambot, zit nog steeds zonder club: “Er is interesse, maar geen contract op tafel” DRIES CHARLIER

10 september 2020

14u09 0 Brussel Dat het in voetbal snel kan gaan, zagen we in de positieve zin eerder deze week bij de 18-jarige Jérémy Doku. Het kan echter ook snel verkeerd lopen. Benjamin Lambot (33) ging van kapitein bij Cercle Brugge en vaste waarde bij Nea Salamina Famagusta (Cyprus) naar een speler zonder club.

Tot zijn grootste verbazing kreeg Benjamin Lambot in 2019 geen nieuw contract voorgeschoteld bij Cercle Brugge. Uiteindelijk belandde de centrale verdediger bij het Cypriotische Nea Salamina Famagusta. “Alles verliep daar heel goed. Zo mistte ik er geen enkele wedstrijd”, zegt Benjamin Lambot. “Door COVID-19 werd het seizoen niet afgerond. De budgetten van vele clubs gingen naar beneden, waardoor er heel weinig spelers mochten blijven. Er kwam ook een nieuwe coach.”

“Ik kreeg aanvankelijk te horen dat ze mijn contract met een jaar wilden verlengen. Uiteindelijk besliste de nieuwe coach daar anders over. Hij liet me weten dat ik niet in zijn plannen paste. Zo kwam ik dus zonder club te zitten.” Een zoektocht naar een nieuwe club begon en snel dook er een nieuw probleem op. “Ik kon pas op 1 juni terugkeren naar België en zat dus de hele lockdown alleen vast in Cyprus.”

Ronde bij alle clubs uit 1A en 1B

“Mijn agent Philippe Fostier deed de ronde bij alle clubs uit 1A en 1B. Mijn leeftijd, het budget en de onzekerheid door COVID-19 maakten het moeilijk onderhandelen. Er was wel wat interesse, maar tussen interesse en een contract op tafel is nog een groot verschil.”

“Sinds 1 juni ben ik her en der aan het trainen om klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. Zo trainde ik samen met andere spelers zonder club een tijdje onder leiding van Will Still, assistent-trainer bij Beerschot. Enkele spelers van Beerschot trainden mee om klaar te zijn voor de promotiefinale in 1B. Het niveau van die trainingen lag dan ook zeer hoog.”

Nog tijd tot begin oktober

“Nadien trainde ik met andere spelers zonder club zoals o.a. Geoffrey Mujangi Bia, Hervé Kage, Julien Vercauteren en François Kompany. Vorige week vrijdag speelden we een oefenpot tegen Kortrijk. We verloren nipt met 2-1, maar het gaf me vertrouwen om te zien dat ik op niveau presteerde. Door de start van het nieuwe schooljaar en de naschoolse activiteiten van mijn drie kinderen kan ik niet meer trainen met de spelers zonder contract. Ik probeer wel de oefenwedstrijden mee te pikken.”

“Gelukkig kan ik in afwachting van een nieuwe club wel nog trainen met derdenationaler Stokkel. Mijn deadline voor nieuwe club? De transfermarkt sluit begin oktober. Als ik tegen dan geen nieuwe club gevonden heb, is het misschien een mogelijkheid om tot de transferperiode in januari te spelen bij een club als Stokkel. Laat ons eerst hopen dat er alsnog een profclub is die inziet dat ik een meerwaarde kan zijn.”