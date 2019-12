Ex-jeugdspeler Anderlecht sterft op sporen station Brussel-Luxemburg nadat hij van trein wordt gezet



SHVM RDK

25 december 2019

18u30 66 Brussel In het treinstation Brussel-Luxemburg is dinsdagnamiddag een dodelijk slachtoffer gevallen bij een incident. Dat nieuws wordt bevestigd door de Federale politie en de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Het zou gaan om de 37-jarige Lionel Viola, die tot zijn 17 jaar de jeugdreeksen bij RSC Anderlecht doorliep.

Volgens het Brussels parket was de man onder invloed van alcohol. “Na een aanvaring met een treinbegeleider werd hij van de trein gezet. De trein vertrok en de persoon in kwestie is dan aan de buitenzijde op de ramen van de trein beginnen slaan. Hij zou daarbij het evenwicht hebben verloren, viel en kwam onder de trein terecht”, aldus het parket.

Maar vrienden van Viola vinden dat verhaal niet geloofwaardig. “Lionel kwam inderdaad van een personeelsdrink op het werk. Maar dat hij echt dronken was en ook nog eens problemen zocht, is ongeloofwaardig. Hij zou zich zeker nooit zat drinken als hij erna nog naar zijn kindje zou gaan.”

Het slachtoffer werd nog ter plaatse gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. “Het parket van Brussel is momenteel met de zaak bezig en zal er een onderzoek geopend worden om de exacte omstandigheden te kunnen achterhalen”, laat ze weten. Tijdens het onderzoek zullen ook de camerabeelden geanalyseerd worden.

Als rasechte Anderlechtenaar doorliep Viola de jeugdreeksen bij paars-wit. Op zijn 17 verkaste hij naar het Italiaanse Verona. Twee jaar later streek hij terug neer in België en ging hij zijn geluk beproeven bij Sporting Charleroi. Nadien volgden nog avonturen bij Olympic Charleroi, Wevelgem en Walhain in derde klasse. Nadien was hij nog actief in de lagere reeksen.