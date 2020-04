Evere koopt 100.000 mondmaskers en richt fietsstraten in JCV

23 april 2020

10u21 0 Brussel De gemeente Evere zal 100.000 mondmaskers kopen om het coronavirus te bestrijden. Elke bewoner krijgt er zo twee. De gemeente zal ook een dertigtal fietsstraten inrichten.

De aankoop gebeurt “nu we geconfronteerd worden met de loze beloften van de federale overheid”, zo laat dienstdoend burgemeester Ridouane Chahid (PS) weten. De gemeente bestelt daarom 100.000 exemplaren bij de organisatie Think Pink. “Zo kunnen we twee maskers per bewoner voorzien en er een geven aan de leerlingen van de gemeentelijke scholen”, zegt Chahid. De gemeente heeft nu al maskers verdeeld onder haar eigen personeel.

Naast de mondmaskers komen er ook fietsstraten in de gemeente. Evere kiest dus niet voor woonerven of autoluwe zones. In een fietsstraat hebben tweewielers absolute voorrang en mag er door wagens maximaal 30 kilometer per uur worden gereden. Voorlopig denkt Evere eraan om een dertigtal straten om te vormen tot fietsstraat.

