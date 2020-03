Europese school in Elsene twee dagen dicht door coronabesmetting JCV

08 maart 2020

12u39

Bron: Belga 0 Brussel De European School Brussels III in Elsene zal maandag en dinsdag gesloten zijn, omdat een ouder van een leerling positief getest heeft op het coronavirus. De kinderen van de getroffen ouder kwamen maandag naar school en hebben contact gehad met hun medeleerlingen.

Dat meldt Le Soir op zijn website. De ouder die positief testte verblijft in quarantaine, en de kinderen ervan zitten thuis in quarantaine. Ze zijn afgelopen maandag wel naar school geweest en hebben dus contact gehad met andere leerlingen.

Ook de activiteiten van de sportclubs op de school, waaronder de trainingen van de basketclub van de Europese school, gaan maandag en dinsdag niet door. De wedstrijden van zondag gaan wel door. De club die speelt in tweede provinciale zal dus zoals gepland Rallye Uccle kunnen ontvangen om 17 uur.

In een mededeling zei de school het verstandig te vinden om twee dagen dicht te blijven, omdat sommige testresultaten nog verwerkt worden. “Het gaat om een preventieve maatregel in afwachting van de testresultaten. We maken ook van de gelegenheid gebruik om andere preventieve maatregelen te nemen in de school”, klinkt het.