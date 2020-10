Europees groen licht voor steun aan Brusselse hotels JMBB

09 oktober 2020

14u48

Bron: Belga

De Europese Commissie heeft haar fiat gegeven voor een steunpakket van 15,8 miljoen euro voor de hotelsector in het Brussels gewest. De financiële ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door de tijdelijk versoepelde staatssteunregels in het kader van de coronacrisis.

Het gaat om rechtstreekse steun van minimum 20.000 en maximum 200.000 euro per hotel of aparthotel, waar gasten in hun kamer gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld eigen kookgelegenheid. “Met deze giften worden de hotels gecompenseerd voor verloren inkomsten en lopende operationele kosten, zoals die voor verzekeringen, onderhoud en beveiliging”, legt de Commissie uit. Door de coronamaatregelen hebben de hotels te kampen met een tekort aan liquide middelen, waar de Brusselse overheid nu dus aan tegemoet wil komen.