Europalia krijgt 350.000 euro voor een biënnale over treingeschiedenis JCV

14 juli 2020

13u44 0 Brussel Europalia kiest er tijdens de volgende editie van de biënnale in 2021-2022 voor het eerst voor om geen land, maar wel de Europese treingeschiedenis in de kijker te zetten. Het Brussels Gewest springt mee op de kar en kent de organisatie daarvoor een subsidie van 350.000 toe.

De bijzondere editie van Europalia komt er naar aanleiding van de 100e verjaardag van de International Union of Railways (UIC), waarvan alle lidstaten van de Europese Unie lid zijn. België heeft sinds het ontstaan van het treinverkeer een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het spoor. Zo werd de eerste Europese spoorlijn op 5 mei 1835 tussen Brussel en Mechelen ingereden.

Eerste spoorlijn

Bovendien zal het in 2021 ook 175 jaar geleden zijn dat de eerste spoorlijn tussen twee hoofdsteden, Brussel en Parijs, op het Europese continent werd ingehuldigd. “Met dit thema zal het publiek vanzelfsprekend meerdere evenementen en tentoonstellingen kunnen ontdekken in onze hoofdstedelijke regio, maar even goed in België en onze buurlanden. Een belangrijke editie voor het nationale en internationale imago van Brussel”, stelt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

Brussel beschikt met Train World in Schaarbeek ook over een treinmuseum dat tijdens Europalia ongetwijfeld een centrale rol zal krijgen. “Tot vandaag vormen treinen ook een inspiratie voor kunstenaars, avonturiers, vernieuwers en dromers. De Europese hoofdstad speelde daarbij een centrale rol als knooppunt van spoorwegen”, vertelt Brussels minister van Financiën en Imago van Brussel Sven Gatz (Open VLD).