Etterbeek zal rondslingerende steps in beslag nemen JCV

18 oktober 2019

14u07 1 Brussel De gemeente Etterbeek bindt de strijd aan met elektrische deelsteps. Steps die achtergelaten worden en die een gevaar vormen voor andere weggebruikers, kunnen in beslag worden genomen.

Dat is een van de maatregelen die donderdag werden goedgekeurd op de gemeenteraad. De gemeente ondervindt de laatste tijd toenemende hinder van elektrische deelsteps. Volgens burgemeester Vincent De Wolf (MR) vormen ze een gevaar voor voetgangers, zeker voor wie minder goed te been is. Hij ziet ook een toename van het aantal ongevallen.

Net zoals veel andere gemeenten, neemt Etterbeek nu maatregelen. De politie en gemachtigde ambtenaren zullen daarom vanaf nu boetes uitschrijven voor wie zich niet aan de regels houdt. Die kunnen oplopen tot 250 euro. Als het om een deelstep gaat waarvan de gebruiker niet bekend is, dan gaat de boete naar de uitbater. Als de deelstep een onmiddellijk gevaar vormt op de openbare weg, kan ze ook worden weggesleept. Ook wie gevaarlijk rijgedrag vertoont of op het voetpad rijdt, riskeert een boete.