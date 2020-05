Etterbeek verplicht als eerste gemeente mondmaskers op drukke plaatsen JCV

04 mei 2020

16u33

Bron: Belga 12 Brussel Etterbeek kiest er als eerste Brusselse gemeente voor om een mondmasker of gezichtsbedekking te verplichten op drukke openbare plekken. De verplichting geldt in winkelstraten en op andere drukke plaatsen. Een politieverordening om mondbedekking te verplichten, is dit weekend al goedgekeurd.

Etterbeeks burgemeester Vincent De Wolf (MR) is van mening dat de sociale afstand van 1,5 meter lang niet op alle plaatsen kan gerespecteerd worden in publieke ruimtes. Met de geplande heropening van de winkels op 11 mei en de scholen op 18 mei voor de deur, wordt een mondmasker of een alternatief zoals een sjaaltje verplicht.

De gemeente gaat hiermee verder dan de federale regels, die alleen een masker verplichten op het openbaar vervoer. De regel geldt op een aantal plaatsen in de gemeente waar veel volk samenkomt. In de Jachtwijk, de Wijk Tongeren, de Jourdanwijk, de Eskadronwijk en de wijk Pervijze zal het in bepaalde straten voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht zijn om van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 18 uur mond en neus te bedekken. Daarnaast is een mondmasker ook verplicht in een straal van 15 meter rond de ingang van elke school op het grondgebied van de gemeente.

De verordening treedt al in werking nog voor de winkels en de scholen heropenen, maar dat is bewust. “De directe toepassing zorgt ervoor dat de gemeentediensten de bevolking kan sensibiliseren. Op die manier krijgt iedereen de nodige tijd om een masker of ander alternatief aan te schaffen”, vertelt burgemeester De Wolf.

De gemeente Etterbeek heeft zelf 90.000 maskers besteld om te verdelen onder haar inwoners.