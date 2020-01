Etterbeek lanceert sportcheques voor jongeren JCV

13 januari 2020

15u26 0 Brussel Jongeren uit gezinnen met een laag inkomen kunnen voortaan rekenen op een financieel duwtje in de rug van de gemeente Etterbeek als ze aan sport willen doen. De gemeente trekt daarvoor elk jaar 20.000 euro uit.

De maatregel is een initiatief van de schepen van Sportbeleid, Colette Njomgang-Fonkeu (PS), en burgemeester Vincent De Wolf (MR), die bevoegd is voor Jeugd.

In de praktijk kunnen jongeren elk schooljaar een cheque van 50 euro aanvragen als ze in Etterbeek wonen en aangesloten zijn bij een erkende sportclub. Aanvragen zijn welkom bij de dienst Sport of Jeugd per post, via e-mail of persoonlijk aan het snelloket van het gemeentebestuur.