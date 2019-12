Etterbeek kiest voor ‘flashy’ gele vuilnisbakken JCV

19 december 2019

11u05 1 Brussel De gemeente Etterbeek heeft zes felgele vuilnisbakken met een modern design geplaatst in de handelswijk rond de Tongerenstraat. De kleur moet mensen ertoe aanzetten om de vuilbak meer te gebruiken. Etterbeek wil zijn klassieke groene vuilnisbakken de komende jaren volledig vervangen.

Na verschillende testen koos de gemeente voor een aluminium ontwerp. “Dankzij het deksel is het moeilijk om de vuilnisbak vol te proppen met huishoudelijk afval”, klinkt het in een mededeling. “Daarnaast gaat de vuilnisbak langs boven open waardoor hij gemakkelijker te onderhouden is. Bovendien is hij uitgerust met een discrete en praktische stadsasbak.”

Het meest opvallende is echter de kleur: fel en fluogeel. “Uit een Duitse studie over de zichtbaarheid van stadsmeubilair blijkt dat opvallende kleuren mensen ertoe aanzetten om het stadsmeubilair beter te gebruiken”, zo laat de gemeente weten.

Er werden al zes ‘flashy’ exemplaren geïnstalleerd in de Tongerenstraat en in de loop van de eerste helft van 2020 komen er nog eens 40 bij in de wijk rond de Vrijwilligerslaan. In totaal worden de komende vijf jaar zo 300 van de 400 gemeentelijke vuilnisbakken vervangen. Daarvoor wordt jaarlijks een budget van 72.000 euro vrijgemaakt. De kost wordt gedekt door subsidies van Net Brussel.