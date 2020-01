Esplanade Jubelpark wordt woensdag afgesloten JCV

14 januari 2020

Brussel Woensdag wordt een slagboom geplaatst aan de ingang van de esplanade van het Jubelpark. Zo moet het definitief gedaan zijn met het wildparkeren daar.

De afsluiting van de illegale parking tussen Autoworld en het Legermuseum was al voor begin dit jaar gepland, maar de parkeerders kregen nog even respijt in een zogenaamde waarschuwingsperiode.

Woensdag moet de site echter definitief gesloten worden met een slagboom. “De esplanade is geen openbare parking, laat staan een openbare weg”, laat de Regie der Gebouwen, die instaat voor de site, weten.

Sinds 2018 renoveert en restaureert de Regie der Gebouwen de daken van de verschillende musea rond de esplanade en de Triomfboog van het Jubelpark. De werken worden in fasen uitgevoerd. Tijdens deze werken zal ook een mobiele werfinstallatie geplaatst worden op de esplanade. Om de veiligheid te garanderen werd beslist om de esplanade af te sluiten.

Werfverkeer, personeel van de musea, autobussen en mensen met een beperkte mobiliteit zullen wel nog binnen kunnen. De beslissing geldt voor drie jaar en wordt daarna nog geëvalueerd.