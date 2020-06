Erika Vlieghe over samenscholing Flageyplein: "Dit komt echt niet goed als we zo blijven doorgaan” mvdb

22 juni 2020

08u03

Bron: Radio 1 3 ELSENE Prof. dr.Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES-expertengroep die de exitstrategie coördineert, is niet te spreken over de “Dit is absoluut niet verstandig. Ons motto is: ‘je mag uit je kot, maar doe niet te zot’ wel dit was werkelijk ‘te zot’”, verklaarde de infectiologe in De Ochtend (Radio 1). Prof. dr.Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES-expertengroep die de exitstrategie coördineert, is niet te spreken over de samenscholingen op het Brusselse Flageyplein in Elsene in de nacht van zaterdag op zondag. Honderden caféklanten trokken na de sluiting van de cafés naar het plein om verder te feesten.



Vlieghe hamert erop dat het coronavirus “nog niet weg is”. “We krijgen de indruk dat we de vrijheid hebben herwonnen, maar mensen moeten beseffen dat niet alle vrijheden terug zijn. Wat nu als “het nieuwe normaal” wordt beschouwd, is misschien niet fijn, maar iedereen moet zich er wel aan houden. We krijgen geen beelden meer van hardwerkende verpleegkundigen, het coronavirus lijkt allemaal plots ver-van-mijn-bed. Iets zoals Elsene zien we met echt met lede ogen aan. Dit komt echt niet goed als we zo blijven doorgaan.”

Horeca Vlaanderen bepleit een later sluitingsuur als mogelijke oplossing voor de samenscholingen. Vlieghe is geen voorstander. “Ik betwijfel of dit iets gaat uithalen. Het sluitingsuur is al later dan wat we hadden voorgesteld. Het lijkt mij gewoon het probleem verplaatsen naar een later uur. Als mensen langer uitgaan en langer alcohol drinken, gaan ze sneller alle maatregelen in de wind slaan en geen afstand houden.”

Duitsland

Het is net de combinatie van feestjes, manifestaties, de losse omgang met de coronaregels en andere zaken die risicovol is. “Daarom blijven we waarschuwen: wees verstandig, iedereen moet hier zijn verantwoordelijkheid dragen. Het is niet gedaan, het virus is heel onzichtbaar.” Een plotse, forse stijging van het reproductiecijfer zoals in Duitsland valt ook in België niet uit te sluiten, zegt ze.

In de supermarkt ben ik vaak de enige met een mondmasker Prof. dr.Erika Vlieghe

Volgens Vlieghe moet blijven geïnformeerd worden over de risico’s en over de maatregelen die moeten worden nageleefd. Hoe dat moet gebeuren, moet volgens haar bekeken worden met gedrags- en communicatie-experts. Zelf hamert ze op het belang van mondmaskers. “In de supermarkt ben ik vaak de enige met een mondmasker. Ik draag er een bijna als statement. Ook dat moet een deel zijn van de communicatie: maskers hebben absoluut hun belang. We hebben er nu allemaal wel een, laten we het dan ook gebruiken.” Woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen, normaal de laatste keer voor de zomervakantie.

