Eredoctoraat voor Pierre Kompany van VUB

26 november 2019

15u16 0 Brussel De Vrije Universiteit Brussel (VUB) zal een eredoctoraat uitreiken aan Pierre Kompany, vader van en sinds vorig jaar burgemeester van Ganshoren. “Pierre Kompany is een toonbeeld van integratie zonder dat hij zijn identiteit heeft verloochend”, zegt de universiteit.

Kompany is vooral bekend als vader van voetballer Vincent, maar legde zelf ook een opmerkelijk parcours af. Hij arriveerde in 1975 in België na vervolging door het Mobutu-regime in Congo. “Ruim 40 jaar later is hij de eerste zwarte burgemeester van België. Zelf heeft hij nooit zijn afkomst verloochend, maar tegelijk spreekt hij met veel respect over zijn nieuwe thuisland. Een toonbeeld van integratie, zonder zijn herkomst te verbergen”, aldus de VUB.

Kompany krijgt zijn eredoctoraat open een ceremonie op 18 maart 2020.