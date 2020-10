Er lijken drastische maatregelen aan te komen voor Brussel: “Semi-lockdown niet uitgesloten” KVDS JMBB

07 oktober 2020

08u00 28 Brussel Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) sluit een semi-lockdown in Brussel niet uit om de nieuwe golf van coronabesmettingen in onze hoofdstad onder controle te krijgen. Dat zegt hij in een gesprek met de redactie van HLN. Gisteravond alludeerde Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) al op een verstrenging van de maatregelen in het Brussels Gewest. Straks zit de crisiscel samen.

Zullen de maatregelen in het hele Brusselse gewest aangescherpt worden? Daarover zit de gewestelijke crisiscel woensdagochtend samen. Alle negentien burgemeesters, minister-president Vervoort, vertegenwoordigers van de verschillende politiezones, de Hoge Ambtenaar voor het gewest en Inge Neven, hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie, komen vanaf half tien samen in het Brussels stadhuis om te oordelen hoe de steile corona-opmars in de hoofdstedelijke regio ingedijkt kan worden.

Bijkomende aandacht

“Ik denk dat strengere maatregelen niet uitgesloten zijn”, aldus Molenberghs, die vindt dat Brussel zeker bijkomende aandacht verdient. “De cijfers in Brussel zijn ongeveer gelijk aan die van Parijs en niet ver verwijderd van Madrid. Van die laatste stad weten we dat het de slechtste is op het vlak van corona in Europa. Het zou dan ook kunnen dat we voor Brussel naar semi-lockdownachtige maatregelen gaan voor een bepaalde periode.”



Of de horeca dan bijvoorbeeld volledig dicht moet? “Dat moeten lokale overheden zelf bekijken”, aldus Molenberghs. “Als mensen ’s middags of in de vooravond iets willen eten of drinken, moet dat misschien nog kunnen. Maar als blijkt dat dit moeilijk te handhaven is, dan is er maar één weg en dat is de horeca voor een tijdje helemaal te sluiten. Dat hoeft niet lang te duren. Het is aan de Brusselse overheden om dat in te schatten. Als de maatregelen na een tijdje weer worden versoepeld, is het ook zaak om niet meteen te denken dat alles weer voorbij is, maar gewoon naar een iets minder streng regime te gaan.”



Minister-president Vervoort had het gisteren in een korte reactie al over de mogelijke inperking van nauwe contacten of een potentiële sluiting van cafés. Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron bevestigde vanmorgen op de RTL-radio dat de maatregelen in Brussel strenger zullen zijn dan diegene die gisteren nationaal werden aangekondigd.

Brussel is momenteel op Madrid en Praag na de slechtste leerling op Europees vlak als het op coronabesmettingen aankomt.

