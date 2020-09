Er komt dan toch een vondelingenschuif in Evere JMBB

09 september 2020

17u21 1 Brussel Na drie jaar procederen haalt vzw Corvia haar slag thuis: er komt dan toch een vondelingenschuif in Evere.

De komst van de vondelingenschuif naar het Brussels gewest is een werk van lange adem. Normaal zou de eerste Brusselse vondelingenschuif op 21 september 2017 openen. Daar stak toenmalig burgemeester van Evere Pierre Muylle evenwel een stokje voor door nog diezelfde dag de opening te verbieden. Corvia vocht die beslissing aan en huidig burgemeester Ridouane Chahid staat wel achter de komst. Ze komt in de Lindestraat 405 in Evere te staan. Er zal wel eerst nog een gesprek plaatsvinden tussen de verschillende parters om de details en het wettelijk kader vast te leggen.

Recht op een toekomst

“We zijn heel blij, want ieder kind moet het recht op een toekomst hebben”, vertelt Mathilde Pelsers van vzw Corvia. “We hopen dat de vondelingenschuif tegen begin oktober officieel open gaat.”

In Antwerpen werd twintig jaar geleden al de eerste vondelingenschuif in België geopend, daar op initiatief van vzw Moeders voor Moeders.