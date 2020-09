Er komen voorlopig geen extra maatregelen in Brussel JMBB

17 september 2020

17u20 3 Brussel Na een vergadering van een wetenschappelijk comité dat de coronasituatie in Brussel moet analyseren, is beslist om niet over te gaan tot extra maatregelen.

“Goed blijven communiceren en sensibiliseren op een positieve manier en de testcapaciteit verder vergroten”, dat blijven de voornaamste manieren om het coronavirus in het Brusselse in te dijken, vertelt Inge Neven, hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie. “We wachten voor de rest de Nationale Veiligheidsraad van volgende week af, want niet alleen in Brussel stijgen de cijfers, maar in heel België”, vervolgt Neven.

Wel staat er maandag een samenkomst met de negentien Brusselse burgemeesters op het programma om de coronasituatie verder te bespreken.

De afgelopen zeven dagen kwamen er in Brussel gemiddeld 169 nieuwe gevallen per dag bij, een stijging van 25 procent. Vooral in Sint-Joost-ten-Node is de situatie onrustwekkend, met gemiddeld 375 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken.