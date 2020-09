Enkele tientallen activisten protesteren in Brussel tegen 5G

JMBB

26 september 2020

18u23

Bron: Belga 0 Brussel Enkele tientallen activisten zijn zaterdag opgedaagd aan het Europakruispunt voor het Centraal Station in Brussel om er voorbijgangers te informeren over de impact van 5G-technologie. De actie werd georganiseerd door het collectief stop5G.be, dat 5G beschouwt als gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu.

Vijf telecomoperatoren kregen deze zomer van telecomwaakhond BIPT voorlopige gebruiksrechten in de 3600-3800 MHz radiofrequentieband, waarmee ze de nieuwste mobiele internettechnologie kunnen uitrollen. De uitrol van deze vijfde generatie van mobiele telefonie is “onnodig en schadelijk”, zo beweert het collectief.

“Het 5G-project gaat onze samenleving veranderen. We spreken over autonoom rijdende auto’s, frigo’s die verbonden zijn met 5G, ... Dat moet mensen meer comfort bieden maar in werkelijkheid zal de technologie grotere problemen meebrengen, zoals inbreuken op het privéleven”, zegt Manuel Baré van de Facebookgroep ‘Stop 5G Belgique’. Hij haalde ook studies aan die gezondheidsrisico’s zouden aanstippen.