Ene BMW-bestuurder onder invloed van drugs, andere rijdt te snel door zone 30 met spelende kinderen: Politiezone Brussel Noord neemt wagens vijf dagen bestuurlijk in beslag

27 januari 2020

13u15 0 Schaarbeek De politiezone Brussel Noord heeft voor de vijfde keer twee wagens bestuurlijk in beslag genomen. Dat meldt de zone maandag. Deze keer gaat het om twee BMW’s. Een van de twee bestuurders reed met ongewone snelheid in een zone 50 waar op dat moment kinderen aan het spelen waren. Hij bleek bovendien onder invloed van drugs. De twee bestuurders raakten hun wagen voor vijf dagen kwijt, een nieuwe maatregel voor de politiezone aangezien de vorige keren een inbeslagname van 24 uur gold.

De eerste bestuurlijke inbeslagname van vijf werkdagen vond plaats op zaterdag 28 december 2019, omstreeks 23 uur ‘s avonds. Een patrouille van de politiezone Brussel Noord bemerkte een BMW met een Belgische kentekenplaat die met een ongewone snelheid in de Anethanstraat reed richting de Portaelsstraat in Schaarbeek. De politie besloot daarop over te gaan tot een controle. Daaruit dat de bestuurder onder invloed was van drugs. Daarnaast beging hij nog verschillende overtredingen, namelijk het in gevaar brengen van andere weggebruikers, waaronder een ander voertuig en meerdere voetgangers, met een ongewone snelheid rijden in een zone 50, op alle kruispunten de voorrang van rechts negeren en verschillende andere verkeersinbreuken. Bovendien negeerde de bestuurder een politiebevel.

Spelende kinderen

Zo’n drie weken later, op zaterdag 18 januari 2020 rond 17 uur in de namiddag, vond de tweede bestuurlijke inbeslagname van vijf werkdagen plaats. Een wandelpatrouille van de politiezone Brussel Noord stelde tijdens een controle van een ander voertuig vast dat er een BMW serie 1 met een Belgische kentekenplaat met een ongewone snelheid in de Groenstraat reed, richting het Liedtsplein. De bestuurder bracht tijdens zijn race het leven van andere weggebruikers in gevaar, waaronder een weggebruiker op een step en spelende kinderen op straat. Dit bovendien in een wijk waar een zone 30 geldt.

Van 24 uur naar 5 dagen

Tijdens de twee gebeurtenissen raakte gelukkig niemand gewond. “Er werden voor beide feiten proces-verbalen opgesteld voor de verschillende gepleegde inbreuken op de wegcode”, klinkt het bij de politie.

De politiezone heeft nu voor de vijfde keer wagens bestuurlijk in beslag genomen. “Eerder gold een inbeslagname van 24 uur”, zegt politiewoordvoerster Audrey Deraeymaker. “Maar na overleg met de burgemeesters, hebben we de duur van inbeslagname kunnen optrekken naar vijf dagen.”