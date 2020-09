En dat in coronatijden: overvolle metro’s door stakingsactie vakbonden SRB

28 september 2020

08u20 42 Brussel Op het netwerk van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB zijn er maandag verstoringen door de nationale actiedag van de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB. De actie leidt tot grotere drukte op de metro.

De metrolijnen 1, 2 en 5 rijden aan een verminderde frequentie, net als verscheidene tram- en buslijnen. Andere lijnen rijden helemaal niet.

🔴 Nationale actiedag 28/9 - 7.15u #MIVB

Volgende lijnen rijden



🚇 METRO 1, 2, 5

🚋 TRAM 3, 4, 7, 8, 9, 51, 82, 92, 97

🚌 BUS 12, 14, 20, 27, 29, 34, 36, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 70, 71, 78, 79, 87, 88, 89, 95 pic.twitter.com/eTNUFZA5rw STIB-MIVB(@ STIBMIVB) link

De vakbonden voeren in het hele land ‘coronaproof’ acties, om te eisen dat de werkgevers een overleg opstarten over hogere uitkeringen. Door de actie zitten de metro’s die wel rijden tijdens de ochtendspits overvol. Dat stelde onze fotograaf ter plaatse vast.

Vakbondsafgevaardigde Silvia De Caboter (ACOD): “Ik heb er gemengde gevoelens bij”, geeft ze toe. “We protesteren vandaag niet voor niets: het gaat over dingen die voor het personeel heel belangrijk zijn. Het minimumpensioen van 1500 euro, bijvoorbeeld. Maar het klopt: volle metro’s met corona, dat is niet ideaal.”

De Caboter benadrukt dat de MIVB reizigers verwittigd had van de actie: “We hadden gehoopt dat meer mensen een alternatief vervoersmiddel hadden gekozen. Maar dat heb je als vakbond, noch als MIVB in de hand. Trouwens, de metro’s zitten soms ook vol als we volgens de normale dienstregeling rijden.”