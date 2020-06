Emotioneel afscheid van nachtverpleegster die stierf aan COVID-19 SRB

23 juni 2020

20u21 2 Brussel Bijna tweehonderd ziekenhuismedewerkers namen maandag afscheid een nachtverpleegster van die stierf aan de gevolgen van COVID-19. Haar collega’s lieten voor het Joseph Bracopsziekenhuis in Anderlecht witte ballonnen op en hielden een minuut stilte.

Thérèse Atango was nachtverpleegster in het Iris-ziekenhuis in Elsene. Ze werkte er al vijf jaar. Afgelopen zondag bezweek ze aan de gevolgen van het coronavirus. “Ze was discreet en moedig, met het hart op de juiste plaats”, zeggen collega’s. Als eerbetoon aan de vrouw legden collega’s witte rozen neer.

De minuut stilte voor de overleden verpleegster ging gepaard met een actie van het gemeenschappelijk vakbondsfront voor een herfinanciering van de gezondheidszorg. “Alle vakbondstoespraken, hoe terecht ze ook zijn, verbleken bij gebeurtenissen als deze. Als iemand drie kinderen achterlaat, dan kunnen we alleen nog respect tonen en stil zijn”, zegt vakbondsman Benoît Lambotte (AVC).