Emir Kir dient klacht in voor aanzetten tot geweld en bedreiging op sociale media

31 december 2019

00u57

Bron: Belga, eigen berichtgeving 10 Brussel De burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Emir Kir (PS) gaat een klacht indienen voor aanzetten tot geweld en online bedreigingen. Een gebruiker op sociale media had gezegd dat hij “zijn functie zou verlaten tussen vier planken”.

Dat liet hij maandagavond weten in een mededeling. In het persbericht spreekt Kir over een "golf van haat op de sociale media", nadat hij Turkse burgemeesters had ontvangen. Twee van hen zijn lid van MHP, een nationalistische partij die als extreemrechts wordt bestempeld en die dicht bij de Grijze Wolven zou staan.

Vooral een post op Facebook zou hebben "aangezet tot geweld, wat een strafbaar feit is", klinkt het. Het zou gaan om een oproep tot moord. In die commentaar zou een gebruiker hebben gezegd dat Kir “zijn functie zou verlaten tussen vier planken”.

“Het is duidelijk dat die persoon de verkozene op een brutale manier van het politieke toneel wil doen verdwijnen”, aldus het kabinet van Kir. “Deze oproep tot haat en geweld moet gezien worden als een strafrechterlijke inbreuk.”

“Heksenjacht"

Kir stapt vandaag naar de politie om "het parket te vragen om een onderzoek te openen". Hij gaat Facebook ook vragen om de haatberichten tegen hem te verwijderen.

De burgemeester vraagt ook om te stoppen met de “heksenjacht" op zijn persoon. “Ik veroordeel elke vorm van extreemrechts, in België en in Turkije”, klinkt het. Kir moet binnenkort uitleg geven over het incident met de MHP-leden voor een commissie van de Brusselse PS.