Elsense bibliotheken doen mee aan ‘Black History Month’ SZM

17 oktober 2019

16u19 0 Brussel De Nederlandstalige en Franstalige bibliotheek van Elsene nemen in oktober voor het eerst deel aan ‘Black History Month’. Dit initiatief is vooral gekend in Amerika en zet de geschiedenis en belangrijke personen van de Afrikaanse cultuur in de kijker. De Elsense bibliotheken focussen vooral op het Belgisch-Congolese verleden en de rijkdom van de Afrikaanse literatuur.

Omwille van de wijk Matongé in Elsene is de keuze om deel te nemen aan Black History Month zeer bewust gemaakt. De Franstalige bibliotheek BiblioXL hield vorige zaterdag een literaire wandeling in de wijk en de leesclub boog zich over boeken van Afrikaanse schrijvers.

Aanstaande zaterdag 19 oktober is er in de Nederlandstalige bibliotheek Sans Souci om 15 uur een screening van de film ‘Lumumba’ van Raoul Peck. Om 17 uur volgt er een lezing van Billy Kalonji, mede-oprichter en voormalig voorzitter van Comraf (Platform Afrikaanse gemeenschappen), over de omgang met de Belgisch-Congolese geschiedenis en de betekenis van het Lumumba-plein. De boekhandel Pépite Blues zet er ook een boekenstand met Afrikaanse literaire pareltjes neer.

“Helaas wordt de Afrikaanse geschiedenis of cultuur nog te weinig belicht in media of onderwijs. Terwijl het net zeer belangrijk is om over elkaars geschiedenis te leren? als men wil dekoloniseren en bepaalde foute koloniale denkbeelden wil tegengaan”, zeggen Els Gossé en Ken Ndiaye, respectievelijke schepenen van Nederlandstalige en Franstalige Cultuur.

Alle activiteiten in het kader van Black History Month zijn gratis en zijn terug te vinden via www.elsene.bibliotheek.be en www.biblioxl.be.