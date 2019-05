Elsense bibliotheek organiseert intieme gesprekken met auteurs in woonkamers van buurtbewoners SZM

24 mei 2019

18u35 0 Brussel Bibliotheek Sans Souci brengt op zaterdag 25 mei met ‘Living Stories’ voor de tweede keer op rij een uniek literair concept naar de Elsense wijk. Bewoners kunnen er hun deuren openstellen voor hun favoriete auteur.

Steeds meer bibliotheken willen buurtbewoners actief betrekken. Met Living Stories vertaalt de bibliotheek van Elsene dit toekomstbeeld in de praktijk. “Auteurs nestelen zich op de sofa in de woonkamer van onze buren, waar een vijftiental deelnemers zijn uitgenodigd. Met deze literaire huiskamervoorstellingen creëren we intieme ontmoetingen tussen onze buren, de auteurs en de woonkamerhosts. Deelnemers kiezen ook zelf hun parcours uit en beslissen zo welke auteursoptredens zij bijwonen”, vertelt schepen van cultuur Els Gossé.

Geen afstandelijke auteurslezing in grootse cultuurhuizen, maar dus wel een kans om in persoonlijk gesprek te gaan met je favoriete schrijver, dat is het doel van bibliotheek Sans Souci. Grote namen als Lieve Joris en Ish Aït Hamou en lokale talenten als ANSO Opara en Charo Crego treden op in de woonkamer van buurtbewoners. “Met Living Stories willen wij onderbelicht en divers talent in de kijker zetten en ook ontmoeting stimuleren via de vele huiskamergesprekken in en rond de bibliotheek. Elsene is een kosmopolitische gemeente met een verscheidenheid aan culturen. Boeken zijn bij uitstek een manier om kennis te maken met die verschillende werelden en verhalen die aanwezig zijn in onze gemeente”, aldus schepen van cultuur Els Gossé.

Je kan je nog inschrijven om deel te nemen aan een voorstelling via de website van de bibliotheek . Kinderen en leden nemen gratis deel, niet-leden betalen 5 euro. Wie zich de dag zelf lid maakt van de bibliotheek, neemt ook gratis deel aan het festival.