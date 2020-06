Elsene wil inwoners met cultuur de vakantie doorhelpen JCV

20 juni 2020

12u06 0 Brussel De gemeente Elsene wil deze zomer een uitgebreid cultureel programma op poten zetten voor mensen die de vakantie in eigen stad doorbrengen. De gemeente werkt hiervoor samen met lokale artiesten en voorziet ondersteuning zodat de gezondheidsregels gevolgd kunnen worden.

Elsene organiseerde al enkele kleinere initiatieven, zoals het streetartproject Partère of de verrassingsconcerten van Soul Caravane. De bedoeling is om dat deze zomer uit te breiden. Zo kan je op het Fernand Cocqplein wekelijks naar concerten of dansvoorstellingen, organiseren de Franstalige en Nederlandstalige bibliotheken lezingen in de parken, worden er theatervoorstellingen gehouden in de tuin en organiseert GC Elzenhof een paar kampeerdagen.

het programma heet ‘Staycation XL - Zomer in Elsene’ en zal in de komende weken nog verder uitgewerkt worden. Een openluchtbioscoop of een stadsspel “City Safari” om de verborgen schatten van onze stad te ontdekken zijn in volle ontwikkeling. Alles is te volgen via een speciale Facebook-pagina www.facebook.com/StaycationXL.

De gemeente biedt steun aan culturele organisaties en kunstenaars in Elsene, en legt de focus op kwaliteitsvolle artistieke projecten met respect voor de geldende gezondheidsmaatregelen. De gemeente wil zo ook de eigen zwaar getroffen kunstenaars helpen. De activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn en zullen daarom in verschillende talen worden aangeboden, gratis of aan democratische prijzen.