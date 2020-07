Elsene verwelkomt binnenkort kippen in het Viaductpark JMBB

13 juli 2020

10u47 0 Brussel Vanaf september zal een aantal kippen te bewonderen zijn in het Viaductpark in Elsene. Dat meldt La Capitale. Het gaat om een samenwerking van het Elsens gemeentebestuur en het burgerplatform XL En Transition.

De Elsense schepen van Leefmilieu, Audrey Lhoest (ECOLO), kondigde het project zelf aan via Twitter. Momenteel werken gemeentearbeiders aan de bouw van de kippenren. Vanaf september, bij de start van het nieuwe schooljaar, zullen vijf kippen hun intrede doen in het Viaductpark. Het is de bedoeling dat een tiental kippen op lange termijn een stekje krijgt in het park.

De kippenren moet bescherming bieden tegen roofdieren en de deurtjes van het kippenhok zullen dankzij lichtsensoren bij zonsopgang openen en bij zonsondergang weer dichtgaan.