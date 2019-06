Elsene lust komst van KFC niet JCV

01 juni 2019

10u32 0 Brussel De gemeente Elsene heeft een vergunning geweigerd voor een vestiging van fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) op de Elsensesteenweg. Het nieuwe Ecolo-bestuur van de gemeente wil zo onder meer de strijd aanbinden met fastfood en een divers aanbod aan handelszaken behouden.

Dat laat schepen van Stedenbouw en Dierenwelzijn Yves Rouyet (Ecolo) weten. De vestiging van KFC was gepland aan het begin van de steenweg. “Maar daar is al een sterke concentratie van fastfoodzaken en de opeenstapeling van hetzelfde type zaken vermindert het commerciële aanbod van de wijk”, zo zegt de gemeente in haar motivatie.

Elsene wil de concentratie van fastfoodzaken aan de Naamsepoort een halt toeroepen. De gemeente maakt zich zorgen over de volksgezondheid en wil overgewicht en een onevenwichtig dieet bestrijden. Iets waar de gemeente niet allen mee is. “In Londen verbiedt de burgemeester elke fastfoodzaken binnen de 400 meter rond een school”, zegt Rouyet.

Rouyet, die ook bevoegd is voor Dierenwelzijn, maakt zich ook zorgen over de omstandigheden waarin KFC kippen kweekt. “Ze leven in gigantische hangars in het donker”, zegt Rouyet. “Ze zijn genetisch gewijzigd op maat van de restaurantketen en ze laten ze versneld groeien. Dit wordt regelmatig aan de kaak gesteld door organisaties die zich bezighouden met dierenwelzijn.”

KFC heeft beroep ingediend tegen de weigering bij het Brussels Gewest. “Maar we hopen dat het Gewest ons advies volgt”, zegt Rouyet.

De Amerikaanse fastfoodketen opent normaal gezien nog dit jaar een eerste restaurant in het Noordstation.