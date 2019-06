Elsene krijgt nieuwe brandweerkazerne JCV

18 juni 2019

13u06 3 Brussel Aan de Triomflaan in Elsene wordt de komende jaren een nieuwe brandweerkazerne gebouwd. Die moet de huidige, verouderde, voorpost vervangen. Beliris, de federale bouwheer voor Brussel, investeert meer dan 3,2 miljoen euro in het project.

De nieuwe kazerne zal worden opgetrokken naast het oude gebouw aan de Triomflaan. Die voorpost is al bijna 40 jaar oud en een voorbereidend onderzoek toonde aan dat de mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige kazerne zeer beperkt zijn. De garage is te klein en het is moeilijk om deze te vergroten zonder het hele gebouw te moeten slopen.

“Het ontwerp van de huidige kazerne voldoet niet meer aan de huidige behoeften”, zegt Pierre Menu, adjunct-directeur generaal van Brandweer Brussel. “Zo is het momenteel bijvoorbeeld niet mogelijk om gescheiden vertrekken voor mannen en vrouwen in te richten. Ook de sportinfrastructuur is verouderd en komt niet meer tegemoet aan de noden van onze brandweerlieden.”

Het ontwerp van het gebouw zal nu verder bestudeerd worden. Beliris heeft de opdracht voor de studies toegekend aan het bureau ORG – Permanent Modernity “op basis van hun coherent, kwaliteitsvol en duurzame voorstel”. In de loop van de komende weken zal het studiebureau starten met de opdracht.

De vergunning van de nieuwe kazerne zal normaal gezien volgend jaar worden aangevraagd. Aan het project hangt een prijskaartje van 3,25 miljoen euro.