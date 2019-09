Elsene koopt duurzame kledij voor werknemers JCV

11 september 2019

10u32 0 Brussel De gemeente Elsene zal voortaan alleen nog duurzame en eerlijk geproduceerde werkkledij aankopen. De gemeente organiseert ook een Fair Fashion Festival om initiatieven rond eerlijke en duurzame kleding in de kijker te zetten.

Door het roer om te gooien wil de gemeente Elsene druk uitoefenen op de markt. “Bij aankoopbeslissingen let een onderneming of een overheid nog te vaak enkel op de prijs, kwaliteit en levertijd van een product”, zegt schepen van aankoopbeleid Els Gossé (Groen). “Een duurzaam aankoopbeleid houdt echter in dat producten ook op sociale en milieuaspecten worden beoordeeld. Als overheid zijn we een belangrijke consument met een grote koopkracht. Door expliciet te kiezen voor meer duurzaamheid kunnen we de markt beïnvloeden”

Voor de aankoop van werkkleding sluit de gemeente een contract voor een periode van 1 tot 3 jaar af. Dat gebeurt na een onderhandelingsprocedure op basis van duidelijke Het bedrag dat de gemeente uitgeeft, ligt tussen de 150.000 en 210.000 euro.

Sommige productiefasen zoals de katoenteelt en de kledingproductie staan bekend om hun slechte werkomstandigheden en de systematische schending van de rechten van werknemers. “Met de organisatie van een evenement rond eerlijke kledij wil de gemeente elke bezoeker de boodschap meegeven dat de mode-industrie kan veranderen, en dat wij zelf die verandering mee kunnen aandrijven”, besluit Gossé.