Elsene huldigt ‘open huis’ in voor LGBTQI+-personen SZM

23 mei 2019

19u05 0 Brussel In Elsene is vandaag een huis ingehuldigd voor LGBTQI+-personen. Dat huis is bedoeld voor mensen die uit hun eigen thuis zijn weggejaagd. De organisatie gaat ze niet enkel opvangen, maar ook begeleiden om zelfstandig te worden.

De vzw Brussel Opvanghuis wordt gesteund door Brussel-Stad en heeft al een appartement op een geheime locatie met twee kamers voor vier LGBTQI+ mensen, die thuis niet meer welkom zijn. Dit nieuwe huis is eerder een centrale plek of open huis, waar ook 2 kamers zijn voor drie personen, maar die worden enkel tijdelijk, bij noodsituaties, gebruikt.

Het adres van het nieuwe opvangtehuis is dus wel openbaar. Het ligt in de Tenbosstraat in Elsene. De vzw wil hiermee de grote vraag naar opvangplaatsen compenseren en een open plek creëren waar iedereen met vragen kan binnenspringen. Donna (29), uit Macedonië, is al zeven maanden bij de vzw. “De organisatie heeft mij heel hard geholpen, niet enkel door mij op te vangen, maar ook door mij administratief te helpen, met het Frans leren, enzovoort. Ze zijn er echt voor mij geweest toen ik hier niemand had.”

