Elsene en Sint-Gillis huldigen nieuwe schoolstraten in SZM

30 september 2019

13u55 0 Brussel Twee schoolstraten in het Brussels Gewest zijn vandaag ingehuldigd. Aan basisschool De Bron in Sint-Gillis zal de Bronstraat bij het begin en einde van de schooluren telkens 20 minuten autovrij zijn. Ook in Elsene is de Terkamerenboslaan, waar Franstalige Gemeentescholen 7 en 8 zijn , voortaan een schoolstraat.

In Brussel worden meer en meer schoolstraten ingehuldigd. Het doel is daarbij om de straten verkeersveiliger te maken voor de leerlingen. Twee keer per dag zijn die straten autovrij en kunnen leerlingen veilig naar school gaan en de school verlaten.

Twee schoolstraten zijn maandagochtend ingehuldigd. De eerste is in de Bronstraat in Sint-Gillis waar basisschool De Bron ligt. Op schooldagen zal de straat twee keer per dag gedurende 20 minuten autovrij zijn. “Nu kunnen kinderen, ouders en leerkrachten naar school gaan of de school verlaten op een veiligere, gezondere en aangenamere manier”, zegt minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt. De schoolstraat zal eerst drie maanden getest worden en daarna volgt er een evaluatie.

Ook in Elsene is er maandagochtend een schoolstraat feestelijk ingehuldigd. De Terkamerenlaan, waar Franstalige Gemeentescholen 7 en 8 liggen, zal elke dag van de week tussen 8 uur en 8.40 uur autovrij zijn. De testfase duurt hier 6 weken.