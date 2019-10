Elke Van Den Brandt (Groen) zet in op meer verkeersveiligheid in Brussel SHVM

03 oktober 2019

12u34

Bron: Belga 0 Brussel Uit de resultaten die VIAS deelde voor de eerste helft van 2019, bleek dat het aantal fietsongevallen opnieuw is gestegen. Naar aanleiding daarvan besloot Brussels minister van Verkeersveiligheid Elke Van Den Brandt (Groen) om zich te focussen op de verkeersveiligheid. Om het aantal slachtoffers sterk te doen dalen en het veilige gevoel te laten stijgen, wil ze meer inzetten op zone 30, nieuwe weginrichting en een betere controle en handhaving.

Cijfers tonen aan dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Brussel lichtjes daalt. Maar het totaal aantal verkeersslachtoffers daalt niet in de hoofdstad, in tegenstelling tot in de andere gewesten. Fietsongevallen stegen sterk ten opzicht van vorige jaar met maar liefst 16%.

Daarom zal de Brusselse regering voor deze legislatuur enkele maatregelen treffen, stelt Van Den Brandt. “De algemene zone 30 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is hierin een belangrijk punt. Tegen 30 km/u overlijden een op de vijf mensen. Bij 50 km/u is dat al vier op de vijf mensen. Een groot verschil dus.”

Verkeersluwe wijken

Daarnaast zal de regering de straten anders inrichten. Op die manier zullen volgens Van Den Brandt autobestuurders hun snelheid automatisch aanpassen. Door deze aanpassing zullen er verkeersluwe wijken ontstaan, die gericht zijn op de bewoners en komt er een legitieme plaats voor alle weggebruikers.

Ook de controle verhogen en de handhaving versterken zijn een van de doelen van de regering. Daarbij verwijst de minister naar het aantal fietsbrigades die toeneemt en de middelen die het Verkeersfonds vrijmaakt voor politiezones die werk maken van de handhaving en verkeersveiligheid. Van Den Brandt benadrukt daarbij dat de verschillende Brusselse overheden daarom goed moeten samenwerken. Een betere infrastructuur, striktere verkeersregels en een effectieve controle op die verkeersregels zijn volgens haar het recept voor een verhoging van de verkeersveiligheid.