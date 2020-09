Elke dag vijf woningbranden in Brussels Gewest SRB

03 september 2020

Elke dag breekt ergens in het Brussels gewest vijf keer een woningbrand uit. Vorig jaar kwamen drie mensen om het leven bij een brand. Dit jaar stierven al twee Brusselaars.

In totaal bluste de brandweer in 2019 1.843 woningbranden, wat goed is voor een gemiddelde van vijf per dag. In het eerste half jaar van 2020 (tot 20 juli) hebben zich al 976 woningbranden voorgedaan. Dat zijn er 4,8 per dag. Een voorlopige lichte daling.

Op het vlak van slachtoffers van de woningbranden vielen er in 2019 drie doden te betreuren en werden 111 personen afgevoerd naar het ziekenhuis. De specifieke verwondingen zijn niet gekend. In 2020 kwamen al twee mensen om in een woningbrand en werden 74 personen afgevoerd.

Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V), die de cijfers opvroeg, hoopt dat er in de toekomst nog strenger wordt opgetreden op vlak van de rookmelderplicht. Die geldt nu enkel in huurwoningen. Het kabinet van bevoegd staatssecretaris Pascal Smet (sp.a) zou al een advies hebben gevraagd over de actualisering van de reglementering.