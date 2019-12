Elke Brusselaar moet vanaf 18 jaar drietalig zijn: “Om een job te vinden en samenhang tussen Brusselaars te bevorderen” JCV

09 december 2019

14u42 1 Brussel De Brusselse regering gaat de komende jaren fel inzetten op meertaligheid.

Het doel is dat elke Brussel op zijn achttiende zowel Nederlands, Frans als Engels

kan spreken. Dat staat in de beleidsnota van Brussels minister Sven Gatz (Open

VLD), die bevoegd is voor de Promotie van Meertaligheid.

Brussel is nu al de meest kosmopolitische stad ter wereld,

na Dubai. In de hoofdstad worden namelijk meer dan 100 verschillende talen

gesproken. Om dat allemaal beter te laten werken wil de Brusselse regering van meertaligheid

een hoofdzaak maken. “Meertaligheid heeft vele voordelen”, zegt Gatz. “Naast

een job op de arbeidsmarkt, bevordert meertaligheid ook de samenhang tussen

Brusselaars onderling. In hun superdiverse en meertalige stad, maar ook

daarbuiten, is het spreken van meerdere talen belangrijk voor een gedeeld

burgerschap, waarin iedereen zich verstaanbaar kan maken en elkaar kan

begrijpen.”

Naast een job op de arbeidsmarkt, bevordert meertaligheid ook de samenhang tussen Brusselaars onderling. In hun superdiverse en meertalige stad, maar ook daarbuiten, is het spreken van meerdere talen belangrijk voor een gedeeld burgerschap, waarin iedereen zich verstaanbaar kan maken en elkaar kan begrijpen Minister Sven Gatz

Voor de arbeidsmarkt is meertaligheid nu al zeer belangrijk.

Meer dan de helft van de vacaturen in Brussel vereist de kennis van minstens

twee talen. Volgens Gatz groeit ook het draagvlak voor twee- en meertaligheid

in Brussel en maakt dat deel uit van de Brusselse identiteit.

Om die meertaligheid in de praktijk om te zetten, zal de

regering verschillende maatregelen nemen. In de eerste plaats worden de scholen

betrokken. “De inspanningen en investeringen in de tweetalige lerarenopleiding

worden verder gezet en de uitwisseling tussen Nederlandstalige en Franstalige

leerkrachten wordt verder aangemoedigd”, klinkt het. Verder komt er een Raad

voor Meertaligheid met partners en deskundigen. Zij moeten met een plan van aanpak

komen. Er wordt een Talenpunt opgericht waar opleidingen worden gebundeld en

ten slotte komt er een Dag van de Meertaligheid.

Taalwet

De nota van Gatz kan op voorzichtig applaus rekenen, maar er

worden ook kanttekeningen gemaakt. N-VA-fractieleidster Cieltje Van Achter is

blij dat het debat kan gevoerd worden, maar wijst erop dat Brussel nu al tekortschiet als het gaat over tweetaligheid. "De taalwetgeving gaat niet over

structuren, maar over mensen die dagelijks geconfronteerd worden met

taaldiscriminaties in onder andere de gemeentediensten, politie en ziekenhuizen”,

zegt Van Achter. “Deze Brusselse regering kan optreden tegen de flagrante

schendingen van de taalwetgeving, maar weigert deze essentiële pijler van

Brussel af te dwingen. Deze nota heeft geen enkele ambitie om op het terrein

hier snel resultaat in te boeken. Iedereen moet meertalig worden, maar de

dienstverlening kan blijkbaar verder in het Frans."

First things first, Sven Gatz. Drietaligheid zou mooi zijn. Maar laat ons starten met uitstekende tweetaligheid Nederlands-Frans Minister Benjamin Dalle

Ook Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V)

vindt dat de kennis van het Nederlands en het Frans voorop staan. “First

things first, Sven Gatz. Drietaligheid zou mooi zijn. Maar laat ons starten met

uitstekende tweetaligheid Nederlands-Frans, bijvoorbeeld door het uitwisselen

van taalleerkrachten", schrijft Dalle op Twitter. "Laat ons eerder

daaraan werken, dan een Raad voor Meertaligheid op te richten."