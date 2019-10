Elise V. levend en wel teruggevonden SHVM

07 oktober 2019

11u30 1 Brussel Elise V., de vrouw die op zaterdag 5 oktober als vermist werd opgegeven, is levend en wel teruggevonden.

De 31-jarige vrouw werd op zaterdag 5 oktober rond 9.30 uur voor het laatst gezien in de Waterloosesteenweg in Brussel en was sindsdien spoorloos. Daarop verspreidde de federale politie zondag een opsporingsbericht.

De politie laat nu weten dat de vrouw levend werd teruggevonden.