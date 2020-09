Elia haalt stuk Berlijnse Muur naar Brussel HAA

07 september 2020

14u16

Bron: Belga 0 Brussel "Stenen blijven, maar muren duren niet, mensen halen hen neer." Met een haiku van ex-premier en voormalig Europees president Herman Van Rompuy werd vandaag bij Elia in Brussel een fragment van de Berlijnse Muur onthuld. De hoogspanningsnetbeheerder kocht het stuk van 3,6 meter hoog en 1,2 meter breed tijdens een veiling voor het goede doel. Dat is Kom op tegen Kanker, dat vandaag ook een cheque van 55.000 euro kreeg.

Het segment van de Berlijnse Muur werd geplaatst op de Monnoyer-site van Elia, de ingenieursafdeling vlakbij het winkelcentrum Docks. Het maakte in Berlijn deel uit van de zogenaamde Hinterlandmauer, de 68 kilometer lange "binnenmuur" aan de Oost-Berlijnse zijde van de grens. De Muur viel in 1989, waarna Oost- en West-Duitsland herenigd werden.

"Door dit stuk Muur te verwerven, brengen we een klein stukje Berlijn naar Brussel. Het symboliseert onze speciale band met de Duitse hoofdstad via ons partnerschap met 50Hertz", zei Elia-topman Chris Peeters. 50Hertz is een Duitse netbeheerder waarin Elia een meerderheidsbelang heeft. "Terwijl de Muur een symbool was van verdeling, is hij voor ons nu een symbool van vereniging, van samen werken en naar de toekomst kijken", aldus nog Peeters.

Kom op tegen Kanker

"Je kan je niet voorstellen hoeveel dit betekent voor ons en voor de maatschappij", reageerde Marc Michils, de algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, toen hij de cheque van 55.000 euro kreeg. Hij verwees ook naar de symboliek van de afgebroken Muur. "Kom op tegen Kanker staat voor bruggen bouwen", klonk het, in plaats van muren optrekken.

Elia kocht het segment begin dit jaar tijdens de Brusselse kunst- en antiekbeurs BRAFA. Daar werden toen vijf fragmenten van de Berlijnse Muur geveild. Dat leverde in totaal 326.000 euro op voor goede doelen, waaronder ook Hart voor Handicap, zo maakte de beurs eerder al bekend. Naast het segment dat nu in Brussel staat, kwamen er twee stukken in Oostende terecht, eentje vertrok naar de Nederlandse stad Rotterdam en het laatste ging naar de Ierse hoofdstad Dublin.