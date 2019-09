Elfde verdachte aangehouden in onderzoek naar drugsbende JCV

16 september 2019

17u40 0 Brussel In het onderzoek naar een drugsbende die verantwoordelijk was voor 16 cannabisplantages is donderdag nog een elfde verdachte opgepakt. De verdachte vrouw is door de onderzoeksrechter aangehouden.

Het onderzoek naar de drugsbende begon toen de recherche van de politiezone Brussel-Noord op 24 juni een huiszoeking uitvoerde in Schaarbeek. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar een reeks diefstallen. Bij die huiszoekingen stootten de agenten op drie kilo marihuana en 5.000 euro cash. Daarop werd een ander onderzoek geopend en dat leidde op 26 juni al tot de ontdekking van een eerste cannabisplantage van 600 planten in Watermaal-Bosvoorde. Een dag later legden de speurders een tweede plantage, van 550 planten, bloot in Kraainem.

In de weken die daarop volgden bracht de recherche van de zone Noord de hele organisatie in kaart, en voerde ze nog een resem huiszoekingen uit in de Brusselse regio en in de provincie Luik. Afgelopen maandag vielen speurders dan binnen op een tiental adressen om een definitief einde te stellen aan de activiteiten van de drugsbende. In totaal werden bij 28 huiszoekingen 16 plantages blootgelegd, voor een totaal van 7.834 planten. Er werd ook 79.800 euro, zeven wagens, en 31 kilo marihuana in beslag genomen. Bij de 28 huiszoekingen werden ook verschillende verdachten opgepakt. Tien van hen werden onder aanhoudingsbevel geplaatst, vier andere zijn uitgewezen naar Albanië. Donderdagavond volgde dan nog een 29ste huiszoeking en de arrestatie van een bijkomende verdachte.