Elf ton cannabis in beslag genomen op Brusselse vroegmarkt

Redactie

18 mei 2020

22u22

Bron: Belga 0

Op de Brusselse vroegmarkt is maandagochtend een meer dan aanzienlijke hoeveelheid cannabis in beslag genomen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Volgens La Dernière Heure is er sprake van minstens 11 ton.

“Verschillende verdachten zijn van hun vrijheid beroofd en zullen door de Brusselse federale gerechtelijke politie ondervraagd worden”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman.

Het Brusselse parket zal pas dinsdagvoormiddag meer informatie geven, klinkt het nog.