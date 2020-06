Elf jongeren opgepakt die betrokken waren bij rellen in Anderlecht na dood Adil (19) Vijf onder hen moeten naar een gesloten instelling Margo Koekoekx/Stephanie Romans

27 juni 2020

13u49 0 Brussel De politie en recherche konden maar liefst elf verdachten oppakken die te maken hadden met de rellen in Anderlecht van 11 april. De rellen braken uit na het overlijden van Adil (19) na een politieachtervolging.

De Jeugddienst en de Lokale Recherche van de politiezone Zuid konden verschillende verdachten identificeren. De afgelopen dagen werden maar liefst elf jonge verdachten opgepakt. Vijf jongeren (14-18) zijn door de jeugdrechter in een instelling geplaatst. Voor vier minderjarigen nam justitie andere maatregelen. Eén jongere werd vrijgelaten na verhoor.

Eén minderjarige verdachte uit Halle werd ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde. De 10 anderen tussen 14 en 18 jaar oud staan ter beschikking van het parket van Brussel. “Vijf van de verdachten werden in een gesloten instelling geplaatst. Een persoon moet voor de jeugdrechter verschijnen en twee van de verdachten zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden”, laat persmagistraat Denis Goeman weten. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het parket sluit niet uit dat er nog aanhoudingen zullen volgen.

Aanleiding

Op vrijdagavond 10 april kwam Adil om na een aanrijding met een politievoertuig. Dat gebeurde nadat hij een politiecontrole ontliep. Een dag later zette tientallen jongeren de wijk rond het Raadsplein en metrostation Clemenceau in Anderlecht op stelten. Daarbij werden verschillende eigendommen vernield, was er sprake van gewapende weerspannigheid, het plegen van diefstal en bedreigen van de politie. Verder werd een combi geplunderd en ging een 18-jarige man er schietend met een dienstwapen vandoor.